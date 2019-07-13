台北市長柯文哲就任後，曾推動一系列警政革新，但包括機動派出所、集中報案、電子巡邏箱等等，合併警局更是他積極指示的項目，繼2015年7月整併大同分局兩個派出所，時隔4年又有萬華分局的桂林、昆明兩派出所，今日正式合併揭牌並更名為龍山所。

萬華分局長張隆興表示，整併後派出所警力共49人，全日編排2線巡邏及於重點時段編排ATM金融機構巡守、專責交通執法等，有效提升警力活化及調配能量，而為持續為民服務效能，原昆明所的舊址，還是會設置機動派出所值班台，即時處理突發事件。

龍山所的轄區30年前入夜後，是台北最熱鬧的紅燈區之一，計有超過500家的公私娼寮、阿公店、清茶館等在此聚集，近年店家數雖有減少，日前又出現南向政策引來的東南亞籍女子，公然在街頭站壁賣淫，警方表示派出所合併後人力擴充，未來針對轄內的黃、賭情形，可安排更密集的警力查緝打擊。

萬華警分局另指出，13日龍山所合併完成後，2019年年底西門町的漢中、武昌兩派出所，也將持續整併，為化解併所後居民治安上的疑慮，分局於4月26日召開里民說明會，並採納民眾建議，在漢中舊址所設置「機動派出所」，重點時段編排8-10名警力服勤，勤務項目不變，串聯西門町形成治安網，確保整併後效能不打折。

(中時 )