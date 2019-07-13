北斗社會大學油畫班24名班員提供69幅作品在彰化縣議會新會館藝廊展出，學生們來自各行各業，前立委鄭汝芬也拜師學畫畫了，作品呈現對美的悸動和追求，讓人看得都很驚豔。

北斗社會大學油畫班在老師廖敏伎的指導下，學生學習成果豐碩，彰化縣議會議長謝典林特別邀請到縣議會新會館藝廊，舉辦師生成果展，展期到7月30日。

這次油畫班的學生都來自各行各業，忙碌之餘，從畫畫中得到莫大快樂和內心的滿足，學員們說，以前就想畫畫了，但總是忙，又怕畫得不好，在老師鼓舞下拿起彩筆，為了畫好一幅畫，觀察事物的眼光變得敏銳了，對美的體會更深入，過程讓人很著迷、很投入，完成的作品，就像自己的孩子一樣。

其中，有位特別學員，展出作品畫出了春天的黃金風鈴木在藍空下的明亮燦亮，讓人看得也很迷醉，是前立委鄭汝芬手筆；廖敏伎說，鄭汝芬決定來學畫畫，特別認真，忙碌之餘，總是抽出空檔，10分鐘也好，迫切的拿起畫筆，一筆一筆畫下去，對美也有特別領悟力，「她的畫作，從第一幅開始就人很驚豔。」

鄭汝芬說，過去在政治界特別忙碌，聆聽民眾心聲、關心政治議題，總是停不下來，畫畫是另一種投入的感動，彷彿進入另一個世界。

(中時 )