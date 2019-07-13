球星川崎宗則與味全龍簽下3個月客座教練兼球員的合約，川崎本人也透露自己有9成意願想當球員，而龍隊也不排除他可能上場出賽，甚至有機會和18歲的新狀元劉基鴻組年齡差距最大的「二遊搭檔」。

38歲的川崎宗則在美職、日職都留下不少戰績，去年因自律神經失調在日本宣布退休，不過近期身體恢復後仍不放棄棒球路，選擇來台擔任味全龍的客座教練兼球員，13日的球迷見面會上不斷透露還想上場奮戰的強烈企圖心，而領隊吳德威也表示認同，只要身體狀況許可，想和他續約到2021年，甚至一起和球隊升上一軍舞台，與狀元郎劉基鴻組成二遊搭檔。

雖然身體健康有些疑慮，不過川崎也說自己身體狀況已經回復75%了，甚至昨天在練習場時的打擊和守備狀況都出奇的好，讓他覺得是「人生最棒的時刻」。

吳德威表示川崎是否上場會由葉君璋總教練和川崎討論，當然會評估身體狀況以及測試，就算川崎下場也會是教選手的一種，若能續約至2021年，有機會能和劉基鴻組成二遊搭檔，相信以川崎豐富的經驗能帶給年輕球員很大的幫助、擦出不一樣的火花。

而先前外傳味全龍有意網羅前義大犀牛洋將曼尼（Manny Ramirez）擔任客座教練兼球員，吳德威再次澄清是「八字還沒一撇」，不過曼尼確實8月會來台，和教練團的葉君璋、黃煚隆等老隊友吃飯，不過目前尚未有進一步的計畫。

(中時電子報)