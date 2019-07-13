今年暑假一開始，宜蘭縣可說是熱鬧非凡，多個精彩的活動在不同的鄉鎮同時舉行，讓許多遊客直呼不知道該選擇參加哪個活動才好，如果想要一口氣全部玩透透，恐怕至少得安排4天3夜的行程才能達標。

暑假期間是旅遊旺季，主打「無煙囪」觀光產業的宜蘭縣當然不會錯過這個大商機，目前宜蘭縣共有4個大型活動同時進行，「國際童玩藝術節」自然是最受矚目的暑假旗艦活動，開幕短短一個星期，入園遊客人數已突破10萬大關，可見受歡迎的程度。

同樣具有國際藝術文化交流性質的「羅東藝穗節」也在13日在羅東鎮揭開序幕，為期15天的藝穗節，今年以「炫藝夏」為活動主題，內容包括表演、童趣、踩街、文創、行旅等五大主軸，邀請到國內、外超過30個團隊一同參與，內容十分精彩。

擁有絕佳海灘戲水、衝浪條件的頭城鎮，也在13、14日舉辦「2019音浪頭城系列活動」，除了「戰牆街頭藝廊」國際塗鴉盛會、「藝浪板彩繪競賽」，壓軸的「音樂星光晚會」邀請到呂薔、J.Sheon、謝和弦、李佳薇、徐佳瑩、陳芳語、孫盛希、MC.Hotdog熱狗等藝人及團體接連登台演出，要讓遊客在仲夏之夜，在烏石港港澳沙灘隨著音樂歌聲盡情搖擺。

蘇澳鎮的「蘇澳冷泉季系列活動」也在13日狂歡登場，經過2年多的改造工程，蘇澳冷泉趕在今年暑假完工開放，改造後的大眾池區除設有兒童池，還有淺水區及深水區，鎮公所也特別推出試營運期間大眾池免費泡湯措施，即日起至7月31日止，歡迎大家一起體驗蘇澳冷泉新園區的魅力。

除了「泡冷泉」，當然也可以「泡溫泉」，礁溪鄉正推出「2019夏戀礁溪溫泉季活動」，鼓勵大家在夏天泡溫泉，感受到與冬天泡溫泉截然不同的舒適感，還兼具中醫「冬病夏治」的養生功效，同時享受多項優惠及參加抽大獎。

(中時 )