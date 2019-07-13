前主播郭岱軒日前出書《失業100天》，自白人生被裁員的低潮，經過180天，他終於重返就業市場，15日起每周一到周五午間11點07分在中廣新聞網主持Live節目《新聞Eleven》。他原先到中廣面試政治線記者，沒想到無心插柳竟然變成節目主持人，他鬆了一口氣表示，「本以為可以百日告別失業，沒想到拖到近2倍時間才找到工作。」

郭岱軒透露面試當下和3名面試官相談甚歡，對方更確認他不少採訪技能，表情一副讚許模樣，他本以為有譜，豈料自此石沉大海2周，讓他自信備受打擊，期間他上中廣節目宣傳新書，忍不住對主持人吳建恆哀怨自己被中廣打槍。幸好沒多久就接到工作邀約，讓他喜出望外，後來才知道中廣認為他能言善道，當政治記者太可惜，希望他能發揮所長，特地為他開新節目。

郭岱軒一手包辦節目企劃與方向，花了2天就交出企畫書，規劃「新聞搶先報」、「新聞café聊是非」、「新聞點播機」等內容，並開放民眾透過YouTube直播和他即時互動。中廣同事驚訝問他怎麼那麼快就交出企劃，才知道郭岱軒在政大求學期間，就參與3年學生電台，並同時在台北、教育電台實習。他甚至在成功嶺服替代役時，也和廣播脫不了干係，在幹訓班擔任播音分隊長，他回憶當時每天早上6點要播放起床號《替代役之歌》，天沒亮就要摸黑準備，有幾次差點睡過頭，險被受罰影響放假。

對重新找到工作，郭岱軒感激表示，十分珍惜被裁員後整個心情的轉變，「若沒被裁員，活在舒適圈中，最終就是當個作編譯新聞的編輯，也不會有現在很想做的工作上門」。他也慶幸經紀公司願意幫他出書，除了讓他藉由書寫抒發心情，他笑說：「某種程度，寫《失業100天》就是公開的求職信。」出書後有10幾個面試機會，有壽險公司看上他的口條，邀他拉保險，也有房仲和銀行積極傳訊息要他投身業務行列，「其實會慌，有時想乾脆去試試看好了，不然去端盤子也好」。走過這一遭，他建議同樣面臨失業的人，「一定要耐心等候 ，更好的機會就在後頭」。

(中時 )