奇萊傳說IV魔法花水舞劇場，花蓮獨有以山水為背景的戶外劇場，結合改編原住民族傳說腳本，配合水柱投影出的背景，加上原住民族樂舞團力與美結合的舞碼。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府今年推出6款結合花蓮人物產物的主題紅面鴨，包括西瓜鴨、金針鴨、客家鴨、乳牛鴨、月洞鴨（豐濱月洞遊憩區）、鐵人鴨（鐵人三項）。（花蓮縣政府提供）

花蓮夏戀嘉年華剛落幕，壽豐鄉鯉魚潭的紅面鴨、山水實境秀接手夜間暑期活動，將於即日起至8月11日每晚固定演出，今年舞碼融合傳統與現代舞蹈元素，搭配水幕投影科技，以歌中劇手法結合史詩級配樂，花蓮縣政府也安排市區往返接駁車輛，提供民眾輕鬆遊花蓮。

每年鯉魚潭年度盛事「紅面鴨FUN暑假-奇萊傳說IV魔法花園」水舞劇場吸引數10萬人次觀賞，從早上10時的音樂噴泉秀、晚間7時開始的搖擺曼波秀、魔法花園水舞劇場、璀璨鴨鴨夜光秀等演出，今年紅面鴨也推出2隻素面鴨，供民眾發揮創意，打造獨一無二的鴨鴨。

片長25分鐘的水舞劇場，固定每天晚間7時30分、8時30分演出，是花蓮獨有以山水為背景的戶外劇場，結合改編原住民族傳說腳本，配合水柱投影出的背景，加上原住民族樂舞團力與美結合的舞碼，每年演出都獲得遊客極大迴響。

另外，鴨鴨家族也是活動一大主角，縣長徐榛蔚說，紅面鴨自2014年問世後，今年已邁入第6年，今年推出6款結合花蓮人物產物的主題紅面鴨，包括西瓜鴨、金針鴨、客家鴨、乳牛鴨、月洞鴨（豐濱月洞遊憩區）、鐵人鴨（鐵人三項），還有擬人化的大型福氣鴨和幸福鴨，讓紅面鴨換上行銷外衣，為遊客介紹花蓮。

觀光處長唐玉書指出，除了自行開車前往活動會場外，遊客可搭乘花蓮客運1139車次或太魯閣客運303台灣好行縱谷花蓮線班車，活動期間太魯閣客運也加開一班18時30分自火車站發車至鯉魚潭潭南站的班車，回程時間為20時10分；在地旅行社與觀光業者推出也順勢推出「紅面鴨FUN暑假一日遊行程」包含鯉魚潭接駁、踩船或自行車環潭、用餐及伴手禮兌換，詳情請洽03-8572277。

(中時 )