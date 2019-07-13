韓粉因為連5天沒接到民調，決定換上新電話。(韓國瑜鐵粉後援會)

國民黨總統初選民調於8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本。韓粉各大社團為了接民調電話都瘋狂了。有一位韓粉，因為連5天沒接到民調，秀圖表示要換新電話，等今晚6點一到就插上電話線，還在旁邊擺滿韓總小物，多到引來其他韓粉說想跟她買。

國民黨民調執行時間為7月8日至14日，每天晚上6時30分至9時30分，並在7月15日公布結果，7月17日提報中常會、7月28日全代會通過。

為了接到民調電話，韓粉各大社團都有韓粉各出奇招，有位韓粉秀出家裡有4支電話，三支無線，她整晚把三支電話背身上，就怕漏接，結果都沒來電讓她十分失望。也有韓粉秀出自製民調招喚符，十分搞笑，很多人都說當年等初戀男、女朋友電話都沒那麼認真。

有一位女性韓粉在「韓國瑜鐵粉後援會」發出圖文表示，「經過連5天的槓龜，決定把電話換新的了！在把新電話插上電話線之前⋯請出所擁有的韓總小物先包圍加持一番就在今晚18:00一到，電話線插上，準時開通。」

其他人看到滿滿的韓總小物留言「哇～大全套～～～」、「哇，好壯觀喔，佩服佩服，唯一支持韓國瑜」、「你可以開店了！我可以向你買」、「那麼多⋯可以自己開一間雜貨店了。哈哈哈」、「哈哈满滿戰利品加持 加油再堅持二天」。

(中時電子報)