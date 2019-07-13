參與國民黨總統初選的郭台銘日前喊出「就算大哥拜託你」言論，公開要求韓國瑜禮讓他選總統，此一驚語在網路快速發酵，引起熱議。先前郭台銘出席人力銀行青年座談，會前RE稿時，沒注意到麥克風開著，當提到高雄市長韓國瑜時，郭台銘竟然脫口說出，他已經不理智了，初選倒數郭董驚語連連!真的急了?

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