《大政治大爆卦─無色覺醒》初選倒數郭董驚語連連！真的急了？ 14:222019/07/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 參與國民黨總統初選的郭台銘日前喊出「就算大哥拜託你」言論，公開要求韓國瑜禮讓他選總統，此一驚語在網路快速發酵，引起熱議。先前郭台銘出席人力銀行青年座談，會前RE稿時，沒注意到麥克風開著，當提到高雄市長韓國瑜時，郭台銘竟然脫口說出，他已經不理智了，初選倒數郭董驚語連連!真的急了? 《大政治大爆卦》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 「沒交情」切割楊秋興 郭台銘民調恐重傷 00:052019/07/09 政治 藍民調開跑－朱嗆郭台銘 媽祖不托夢 04:102019/07/09 話題觀察 翻臉不認人 郭台銘切割楊秋興 04:102019/07/09 政治要聞 保證不脫黨參選 郭講清楚很難嗎 04:102019/07/09 政治要聞 旺旺中時民調》郭台銘脫黨必輸 韓國瑜仍能勝出 23:582019/07/10 政治 郭董退休計畫變變變 鴻海傳承猶如兒戲 00:012019/07/11 政治 郭脫黨必輸 韓最後仍能勝出 01:052019/07/11 政治要聞 退休變變變 鴻海傳承猶如兒戲 01:052019/07/11 政治要聞 郭台銘市場掃街 攤販高喊：韓國瑜凍蒜 12:522019/07/11 政治 郭董揚言查稅! 賴正鎰：應是玩笑話 04:102019/07/12 產業．科技 政治熱門新聞 國民黨初選民調 于北辰爆驚人現象 - 政治 高雄副議長母女挺郭不蹭韓？這照片又讓韓粉大怒 - 政治 始料未及！網嘆：郭董成最強扶龍王 - 政治 郭台銘打哀兵牌 港媒： 兩個用意 - 政治 多位蒙面男子闖仁武阿鴻家 林佳新怒斥 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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