國道水泥車撞4小自客 6歲童命危4人送醫 14:272019/07/13 中時電子報 張國欽 、中國時報、 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名6歲男童當場失去生命跡象，目前已送醫急救中。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上16.8公里處，發生1輛水泥預拌車與4輛自小客車車禍事故，共造成3人受傷。(林郁平翻攝) 國道3號北上16.8公里處，13日下午1點25分發生一起嚴重交通事故，1輛水泥預拌車疑似追撞4輛自小客，現場共造成3人受傷，其中一名6歲男童當場失去生命跡象，與另名年約60歲婦人送往萬芳醫院急救，另名8歲男童送往內湖國醫救治，詳細事故發生原因正由國道警察調查中。 (中時電子報) #5車 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬璽達衝電動車 要印度政府跟上 04:102019/07/09 全球財經 電動車崛起 2023年滲透率將提升至13~15％ 15:522019/07/09 財經 中市爭取無障礙計程車補助 林佳龍：研議獎勵 16:442019/07/09 政治 車企銷量冷風吹 傳放工人高溫假 04:092019/07/10 焦點新聞 豐田搶進豪華商旅車 福斯備戰 04:102019/07/10 產業．科技 電動車 潛力夯 04:102019/07/10 投資理財 陳菊入府北上 鼓山公寓已賣掉 04:102019/07/10 政治要聞 一支獨秀 和泰車H1業績寫新猷 04:102019/07/11 證券．權證 走過80年歲月 金龜車下台一鞠躬 19:522019/07/11 財經 80年歲月 金龜車走入歷史 04:102019/07/12 全球財經 社會熱門新聞 「3女伴1男」吸留學生！網罵：慰安婦制 - 社會 殺害女友母親 兇嫌在楠梓落網 - 社會 - 旺報 殺害女友母親 兇嫌被捕時態度冷靜 - 社會 - 旺報 疑阻女兒交往 女遭追殺刺死畫面曝光 - 社會 國道水泥車撞4小自客 6歲童命危4人送醫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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