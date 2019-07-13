國道3號北上16.8公里處，發生1輛水泥預拌車與4輛自小客車車禍事故，共造成3人受傷。(林郁平翻攝)

國道3號北上16.8公里處，13日下午1點25分發生一起嚴重交通事故，1輛水泥預拌車疑似追撞4輛自小客，現場共造成3人受傷，其中一名6歲男童當場失去生命跡象，與另名年約60歲婦人送往萬芳醫院急救，另名8歲男童送往內湖國醫救治，詳細事故發生原因正由國道警察調查中。

(中時電子報)