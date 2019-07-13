租賃車公司負責人的葉姓男子因不滿交通部關於Uber營運的管理措施，不但在臉書公開痛罵政府，並揚言放火燒交通部，熱心民眾在網路上發現這段「宣言」通警方，台北市信義分局循線查獲葉某，移送台北地檢署，檢察官偵查後，依恐嚇公眾罪將葉起訴。

檢警調查，葉姓男子是租賃車公司的負責人，也是全國小客車租賃公會的會員，去年11月間，葉某在自己的公司內，不滿交通部關於Uber營運管理措施，以手機登入臉書社團後，陸續張貼「打壓創新的政府是好政府嗎？」、「打壓合法納稅業者的政府是好政府嗎」、「我們可不可以恢復大清律例！保護馬車！不要讓汽車這一種西方來的邪惡工具亂蓋馬路破壞我們的風水」…「我主張Uber和計程車都不能開！因為明天開始我要拉黃包車！我要坐轎子！政府必須保護我」。

葉某越想越氣，除了貼文抒發內心想法跟意見外，竟然同一天又在臉書張貼「誰敢出門開車，我就去放火交通部」等恫嚇的文字，被熱心民眾在網路發現這段嚇人的訊息後立即通報警方查獲葉某。

檢方偵查認為，葉某的貼文已經致生危害於公眾安全，於是依恐嚇公眾罪將他提起公訴。

(中時 )