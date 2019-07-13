髮量越來越少，除了年齡因素，其實跟洗頭方式有關，醫師表示，想拯救掉髮問題，首先應戒掉天天洗頭的習慣，並且避免用清潔效果極強的洗髮精。

有不少人為頭髮稀疏的問題所苦，《早安健康》報導，專業抗老治療美容整形外科醫生宇津木龍一指出，有的人早上洗一次、晚上洗一次，有時上健身房再洗一次，一天用洗髮精洗兩次到三次，或是習慣用大量的洗髮精清洗頭皮五到十分鐘，尤其用特殊配方的強力洗髮精，都會造成頭皮變薄，頭髮也會變稀疏。

宇津木龍一解釋，大部分的洗髮精都含有洗淨效果極強的界面活性劑，這種成分會破壞頭皮原本的屏障功能，降低頭皮的新陳代謝。一旦頭皮失去屏障功能便無法保溼，當水分不斷蒸發，頭皮會因此變得乾枯，導致細胞難以再生，只能長出如汗毛般的髮絲，甚至會形成禿頭。

想拯救頭皮沙漠，宇津木龍一建議，應逐漸減少使用洗髮精，剛停用洗髮精時，若受不了頭髮的黏膩感，可以用溫水清洗，或者可以一天用清水洗兩次，若實在忍不住，則可以用極少量的洗髮精或純皂洗髮。

由於洗髮精所含的界面活性劑是由化學物質合成，相形之下，純皂則是以橄欖油、椰子油、棕櫚油等植物性油脂為主，雖然也具有界面活性劑的清潔作用，但是由天然原料製成，不含任何化學物質，因此比合成的洗髮清潔劑更安全。

(中時電子報)