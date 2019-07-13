學員對初次接觸的防彈衣、頭盔、盾牌等警用配備，都感到非常新鮮。(吳亮賢翻攝)

學童們細心聆聽警察大哥哥、大姐姐的解說後，一一體驗乘坐警用大型重機。(吳亮賢翻攝)

新北市議員蔡淑君與醒吾科技大學志工聯手舉辦為期一個月的「108孩要幸福一夏，相扶成長夏令營」，昨日上午學員們來到林口警分局參訪，化身為一日小小警察，體驗警用裝備及交通工具以及認識警察勤務工作，其中有一位學員在參觀拘留室時，更忍不住大喊「我長大不要當壞人」，逗得大家哈哈大笑。

長達一個月的公益夏令營成員多為林口地區國小一至三年級在地學童，今年已是第二年舉辦，特別商請林口警分局規劃一系列課程，讓小朋友了解警察平日辛苦維持治安的辛勞。

學童們細心聆聽警察大哥哥、大姐姐的解說後，一一體驗乘坐警用大型重機，對初次接觸的防彈衣、頭盔、盾牌等警用配備，也都感到非常新鮮，當在參觀拘留室時，更有一位學童大喊：「我長大不要當壞人」，純真的發言，逗樂在場所有人。

蔡淑君表示，為了不讓孩童在暑假期間漫無目的地渡過，特別希望藉由林口警察分局透過各式毒品防制解說、反詐欺宣導、交通安全教育宣導等，讓學童能在潛移默化中培養出良好的生活常規，加強守法的觀念。

林口警分局長陳保安表示，目前正值暑期長假，希望透過寓教於樂的體驗活動、關懷在地的孩童，灌輸自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根，同時鼓勵青少年積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。

(中時 )