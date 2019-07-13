節目走訪姜至奐豪宅，在門口垃圾袋發現買酒收據。（圖／翻攝自 Youtube）

42歲韓星姜至奐過去曾演出《加油！金順》，本月9日他爆出帶兩名女同事回家續攤，疑對A女伸魔爪性侵後，又對B女性騷擾，最近媒體翻出姜至奐過去曾分享自己豪宅內部的裝設，可見他家中不只有撞球檯，還有為了飲酒專用的吧檯，走訪該處豪宅，在門外垃圾袋裡發現案發當天的購物收據，發現他當天買了不少酒。

姜至奐日前爆出性醜聞，受害人A女日前受訪，指說當天她和姜至奐一行人參加公司聚餐，結束後她和B女又到姜至奐家續攤，喝醉後她便在對方家中睡覺，醒來後發現自己衣衫不整，更目擊姜至奐正對B女性騷擾，之後A女被姜至奐幽禁在家中，A女傳訊向朋友求救後，警方才趕到將A女、B女救出，並揭發整樁醜聞。

最近節目《演藝家中介》翻出，姜至奐曾邀請節目製作單位上門拍他的高級豪宅，可見內部採歐風設計，有調酒吧檯和撞球檯，製作單位還親自探訪姜至奐住所，在門口垃圾袋內發現當天買酒的發票，附近鄰居則說，事發當晚約8時左右，姜至奐家中的燈就一直是亮著了，可見他帶兩女回家的時間點可能也是晚間8時左右。

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(中時電子報)