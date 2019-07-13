節目《台灣的聲音》邀請金曲歌王翁立友選出自己的勵志歌曲，鳳飛飛的〈掌聲響起〉，娓娓道來走紅前的辛酸血淚。他退伍後，毅然決然踏上演藝之路，雖然有很大的決心但時機不好，並未嘗到一炮而紅的滋味，反而過著極為辛苦的日子。

沒有什麼積蓄的翁立友為了省錢，只敢買茶葉蛋配關東煮湯底，朋友看他失志喪氣，帶他去喝酒消愁，有一次他喝完酒回家，可能因為動作太大吵醒了熟睡中的媽媽，本以為會換來一陣責罵，沒想到翁媽媽卻端出一碗蛤蜊湯，立即讓他愧疚起來，認為自己一事無成還要害媽媽擔心煩惱，那一刻，他發誓要用這條命拚出一條會讓媽媽驕傲的路。

鳳飛飛〈掌聲響起〉傳唱30餘年，道出明星尚未成名前的辛酸血淚，也說出翁立友一路來的顛簸起伏，他與灣聲樂團一起合作演唱的〈掌聲響起〉感動現場所有人，翁立友表示，「這首歌像是我人生歷程，詮釋起來有人歌合一的感覺。」他的歌聲能感動人，也能讓所有人露出笑容，展現十足歌王魅力。

(中時 )