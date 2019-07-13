桃園與日本宮崎縣今年10月桃簽定友好交流協定將滿2年，副知事鎌原宜文率團來台參訪，彼此在教育、體育、文化上皆有實質交流，雙方皆盼加深觀光交流，多加宣傳藉以增進雙邊互動。

鎌原宜文致詞開頭即向桃園市長鄭文燦表達感謝之意。他說，5月間宮崎發生規模6地震後，鄭市長馬上發函關心，讓宮崎縣民備感溫暖。鎌原宜文表示，宮崎縣高中生8月將到桃園壽山高中交流，屆時也會到桃園市府參訪拜會，在教育交流上，樂見雙邊友好關係從年輕世代開始萌芽。

由於鄭文燦目前在美國訪問，由副市長李憲明接見，他表示，過去雙方在教育、文化、體育和吉祥物進行交流，特別是去年桃園農業博覽會中，宮崎縣農特產品參展販售，並在現場舉辦台灣牛與宮崎牛的牛肉湯PK賽，排隊人潮絡繹不絕，宮崎牛肉遠近馳名，深受台灣民眾歡迎。

李憲明表示，以青年教育交流為起點，藉以推動雙邊市民認識對方城市，進而安排旅遊行程，桃園力推國際旅客享有指定旅宿的免費行李直送服務，也推廣乘車票劵，以及大溪、慈湖等知名桃園景點，歡迎宮崎縣民一遊桃園。

(中時 )