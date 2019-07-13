史卡格斯的母親與天使球員擁抱。（美聯社資料照）

這一日對於天使是哀傷但也值得自豪的，此役他們全隊穿上45號球衣，紀念前陣子猝逝的投手史卡格斯(Tyler Skaggs)，這是他去世之後的首場主場比賽。天使邀請史卡格斯的母親開球，在全隊的「史卡格斯」奮戰之下，他們首局就打下7分，終場以13-0大勝水手，而且由寇爾(Taylor Cole)、潘尼亞(Felix Pena)兩位投手繳出難得的無安打比賽。

賽後天使球員脫下球衣放到投手丘上紀念，感動主場所有球迷。天使教頭阿斯瑪斯(Brad Ausmus)說：「這是我25年大聯盟生涯最特別的時刻，感覺是史卡格斯跟我們一起締造了無安打比賽。」寇爾做為開場投了2局，潘尼亞投完剩餘7局，完全壓制水手打線，僅有第5局出現1次四壞保送。

在主場43140球迷面前，大哥卓奧特(Mike Trout)首局就揮出兩分炮，天使打了一整輪又輪回卓奧特，他再敲出兩分打點二壘打。此戰卓奧特3安猛打賞，還有恐怖的單場6打點。大谷翔平也在首局敲安建功，後來又以四壞球上壘。天使的瘋狂砲火中瀰漫著哀傷氣息，這是令人感動的一仗。

27歲的史卡格斯在美國時間7月1日於客場作戰(遊騎兵)的飯店神秘去世，警方雖排除自殺與他殺可能，但確切死因至今沒有公開，引起一些爭論。史卡格斯的遺體已送去檢查，無論最後是否公開，實際死因估計等到10月才能明朗。

(中時電子報)