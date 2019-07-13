夏日天氣炎熱，常導致車廂溫度快速攀升，年幼的孩子若待在車上，恐造成脫水、暈厥、中暑，嚴重者甚至可能昏迷。國健署提醒家長，孩子體溫調節能力不佳，加上密閉空間，就有熱傷害的風險，切勿掉以輕心。

根據衛福部統計，今年7月以來，國內熱傷害的人次就已突破140。熱傷害為受到熱及光的影響，導致的中樞、熱暈厥、熱衰竭等，表現的症狀為體溫升高、心跳加速、皮膚乾熱變紅，嚴重者更會無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、甚至神智混亂或昏迷。

高溫常令車廂溫度飆升，獨留車上的孩子，因體溫調節能力不佳，加上身處密閉空間，恐有熱傷害的風險。國健署署長王英偉表示，若車上有年幼孩子，即使家長在路邊停留片刻，也勿獨留孩子在後座。他以3招提醒家長，保護自己的孩子，包括：1.下車看後座、2.鑰匙保管好、3.未到要聯繫。

王英偉提醒家長，每次下車前，都應養成看一下後座，確保孩子下車的習慣；車子停妥後，應確實上鎖，並將鑰匙放在孩子無法取得的地方，也應隨時教導孩子不可在車內玩耍、躲貓貓；若孩子的娃娃車未按時抵達幼兒園，可請幼兒園老師電話通知。若孩子放學後未準時到家，應立即聯繫老師。

另一方面，民眾一旦出現體溫升高、心跳加速、無法流汗、噁心、頭痛等熱傷害症狀，應儘速離開高溫環境，設法降低體溫，可鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風。與此同時，可服用少許鹽混入的開水，或電解質飲料，並以最快的速度就醫。

(中時 )