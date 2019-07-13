桃園一名91歲林姓老婦人，日前在家中接到一名范姓男子來電，佯稱可以幫林婦「高價」賣出名下的靈骨塔，且一次可以賣出5個，但要先收取5萬元的手續費，才能開始著手辦理。

林婦覺得仲介的年紀都可以當自己的孫子了，嘴巴又甜，就決定交付5萬元給范男。但時限已到，林婦手中的靈骨塔半個也沒賣出，范男向林婦誆稱因正值承辦人員交接，先前的5萬元已交給另一名周姓男子承辦，今後由周男與林婦接洽。

隨後周男還親自到林婦家中拜訪，告知林婦3天內一定能幫她賣出5個靈骨塔，但要林婦再給他6萬元以加快買賣進度。林婦再度付錢後，兩名歹徒隨即人間蒸發。

警方表示，詐騙集團會透過不法手段先取得個人情資，掌握被害人的生活動態和人際網絡後，再依照被害人的個別狀況行騙。對於生活單純、獨居、不諳3C產品或資訊接收相對緩慢的長輩，實施詐騙的風險相對較低、投資報酬率也較高，是詐團最愛下手的目標。

尤其長輩不要獨自參與來路不明的交易或投資，若一定要參與，也最好要有專業人士陪同，輕易將金錢和權狀交出去，是將籌碼都交給他人的危險行為，千萬要小心。

刑事局呼籲，如果家中有長輩，請協助長者在手機上安裝來電過濾APP，市內電話也加裝來電顯示系統，提醒長輩若遇陌生人來電，就一律不接，或請對方於兒女返家時段再撥，多少能夠降低受騙上當的機會。另外，協助長輩或獨居長者，在手機將165反詐騙電話設為常用電話，提醒長輩一個人在家時若遭受詐騙騷擾，隨時有管道可以提供諮詢與協助。

(中時 )