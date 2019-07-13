台鐵普悠瑪列車去年10月21日出軌釀成逾200人死傷，事後爆出普悠瑪列車的遠端監控系統（ATP）沒有接線，台鐵局也表示要追究普悠瑪號車商責任，不排除提告，不料台鐵找的2名律師，日前被日本住友商社挖走，台鐵掌握的籌碼恐全流入日商手中。台鐵指出，近日將再找其他律師，最快8月向日商提告。

根據普悠瑪出軌前的通聯紀錄，主風泵故障導致動力不足，司機員、調度員、檢修員通話討論近50分鐘，司機員提及空壓機跳開，卻被誤解成是空調出現問題，溝通差異之大，令外界相當疑惑。

台鐵調查後發現，普悠瑪製造商日本車輛公司提供的維修、保養手冊，相同的物品卻出現不同的用詞，例如最受到大家關心的主風泵，其他用法還有風泵、空壓機，中空絲膜除濕器又被稱為中間冷卻器、濾清器、濾網等，導致維修人員誤判。另有日常該維修的項目，沒有列入保養手冊當中，反而出現在故障時如何處理。

台鐵今年4月30日正式發出律師函給日本住友商社，但日方的回文內容，將責任推得一乾二淨，還把問題反推給台鐵保養不確實，令台鐵相當不滿，無法認同日方的說法，揚言直接走司法途徑提告。

不過，台鐵原預計6月初要找律師研商，卻被告知無法再幫忙，因為事務所已與住友商社合作，讓台鐵又氣又急，憂心手上資料與籌碼被日方掌握，近日展開應戰，並尋找新的律師事務所。

針對普悠瑪事故，交通部已向行政院提報30人懲處名單，范植谷、周永暉、鹿潔身等3名台鐵前局長加重懲處，司機員也擬記1大過2小過，並廢止鐵路列車駕駛執照，該案近日獲行政院回覆，對懲處沒有意見，交通部預計7月15日把懲處案送考績會討論，台鐵局和鐵道局下周也將進行相關作業。

(中時 )