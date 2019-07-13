受太平洋熱高壓及西南風沉降氣流影響，各地炎熱，中央氣象局今(13)日中午發布新北市橙燈高溫資訊，有38度極端高溫出現的機率。新北市出動灑水車讓柏油降溫，同時呼籲留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。

新北市消防局黃德清局長表示，因應中央氣象局發布高溫資訊，市府已立即出動洗街車進行市區路面環境降溫措施，預計可降低環境溫度最高達10度，並維持2至3小時，各個公共場所並持續加強防熱宣導措施，提醒市民保持警覺。新北市府貼心提醒市民提醒市民朋友預防高溫熱傷害有3保：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」：

一、保持涼爽，外出時請穿著輕便透氣衣服、太陽眼鏡、寬邊帽及防曬乳，並避免進行長時間劇烈運動。請適時關懷老人、小孩及弱勢族群健康，室內保持通風及涼爽，適時採取降溫措施。體溫調節能力較差之年長族群，應前往通風或有空調設備之場所避暑。

新北高溫橙燈警戒，出動灑水車降溫。（吳家詮翻攝）

二、定時補充水分，每天至少喝下8杯白開水，建議不喝冰水及酒精性飲料以避免遭受危害。戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊同事狀況，適當休息及喝水。

三、 保持警覺，請使用溫度計監測室內溫度，應避免在上午10點到下午2點出門及戶外活動，隨時注意氣象局發布天氣預報，戶外活動應避開高溫日期。窗邊請加裝窗簾，切勿將幼兒或老人獨自留在車內。高血壓或心血管相關慢性病患，如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫並迅速就醫。

黃德清局長呼籲，請市民朋友保持警覺，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚變紅、心跳加速後，出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

(中時電子報)