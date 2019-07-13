縣長徐榛蔚（中）昨前往鳳林視察視察縣內第一間社區公共托育家園，試用多項硬體設備。（張祈翻攝）

花蓮鳳林鎮鳳信社區獲前瞻計畫、花蓮縣政府經費補助，成立花蓮縣第一間「社區公共托育家園」，預計9月啟用，民眾可於8月起申請登記。（張祈翻攝）

花蓮縣政府獲前瞻基礎建設計畫補助，花蓮鳳林鎮鳳信社區成立花蓮縣第一間「社區公共托育家園」，提供當地鄉親12名收托名額，每月定價1萬1000元月費，依身份別還有3000至7000元補助，目前硬體設備建置完畢，預計9月啟用，申請時間為8月開跑。

鳳林這間「小螃蟹公托家園」委託東台灣幼兒教保專業促進協會設置，位在鳳林鎮樂活會館後方，社會處長張逸華指出，內部空間38坪，設有供餐區、閱覽區、休息區及遊戲區等，可收托12名2個月到2歲幼兒，以弱勢族群為優先收托對象。

社會處婦幼科代理科長林鳳珠表示，公共托育家園為小規模形式，配置4名托育人員，含1名主任，將提供9個名額給低收、中低收、特殊境遇、身障、原住民、第3胎、鳳林鎮民等優先登記，超額登記則以抽籤決定，另保留3個名額給一般民眾，依身份別可再補助每名幼兒每月3000到7000元不等的費用，等於家長實付月費只要4000到8000元。

張逸華指出，縣內私立托嬰中心有4家，3家在吉安鄉、1家在花蓮市，當初規劃公托家園就以中、南區閒置空間處為優先考量，鳳林鎮公所主動提供場地，配合前瞻計畫補助部分開辦費、設施設備費用，預計下半年度還會在花蓮市開設第2間公共托育家園，目標未來普及設置在各鄉鎮。

花蓮縣長徐榛蔚昨偕同張逸華、鳳林鎮長蕭文龍、東台灣幼兒教保專業促進協會秘書長張長江等人，視察園區內部設施，肯定軟硬體設施，也希望社區公共托育家園的設置，能減輕民眾托育負擔。

(中時 )