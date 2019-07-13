自由作家洛杉基在臉書評論「老實說，我們真不知道洪慈庸憑什麼認為她有連任的資格與機會？」他批洪立委四年，除了結婚生子，幾乎沒有任何政績可言。現在想連任成功，恐怕是肖想！(洛杉基臉書)

時代力量提名洪慈庸參選2020台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）區域立委，外界看好昔日對手國民黨籍的楊瓊瓔若參選能復仇成功。自由作家洛杉基在臉書評論「老實說，我們真不知道洪慈庸憑什麼認為她有連任的資格與機會？」他批洪立委四年，除了結婚生子，幾乎沒有任何政績可言。現在想連任成功，恐怕是肖想！

2016年立委選舉，國民黨立委楊瓊瓔受黨中央執政拖累，以45.2%得票率連任失敗，而洪慈庸則因弟弟洪仲丘案知名度大增，最後代表時代力量參選對上楊瓊瓔，以93,451得票數，得票率53.87%勝選。

如今洪慈庸爭取連任，自由作家洛杉基在臉書評論「老實說，我們真不知道洪慈庸憑什麼認為她有連任的資格與機會？」首先，當年洪立委是靠著她義弟之死、民進黨禮讓給助選有功的太陽花暴民、反軍法覺青們的支持，與馬英九不得人心等因素，才得以選上立委。

洛杉基說，如今這些因素都已經消失了，包括：「她義弟屍骨已寒、軍法已廢、民進黨與時力翻臉、國民黨已從谷底反升」；而她擔任立委這四年，除了結婚生子，幾乎沒有任何政績可言。現在想連任成功，恐怕是肖想！

(中時電子報)