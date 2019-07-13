日前傳出中信兄弟今年第7輪選進的新秀林瑞鈞，在選秀獲選後又參加美職釀酒人隊的測試，被中信兄弟球團認為違反誠信道德，今日林瑞鈞所屬的寰泰運動行銷公司在臉書粉絲團發表聲明，澄清只是希望讓國外球團對他有印象且持續開始追蹤，並非捨棄中職及所屬球團。

近期年輕台灣選手鄭宗哲與陳聖平皆獲得美職球團青睞簽約，不過今年選秀由中信兄弟第7輪挑中的游擊手林瑞鈞與桃猿第2輪挑中的投手李承禎，都傳出參加中職選秀並獲選後，釀酒人隊有興趣接觸，其中林瑞鈞有參與國外球團測試，被認為雖無規章能規範行為，不過已違反誠信道德原則。

對此經紀公司發表聲明，表示林瑞鈞參加測試僅是希望讓國外球團對他有印象，並持續開始追蹤選手的狀況與成績，多累積價值才有望能循王柏融的腳步，挑戰更高層級。

經紀公司也表示，選手在生涯規劃上勢必要未雨綢繆，希望大家有更多同理心對於職業生涯規劃下的多元進路，而參加測試會並不是如各界所質疑的是否捨棄中職及所屬球團。

寰泰運動行銷公司聲明：

致各位敬愛的朋友們、中職華職棒大聯盟、各貴球團與媒體先進，針對昨日關於林瑞鈞參與測試的新聞風波，本公司在此發表相關聲明，還原事實及澄清論點，期各位給予理解與同理。正文為以下：

旅外是許多球員的夢想，對瑞鈞來說當然也不例外，不過很可惜在中職選秀前並未獲得任何國外球團的青睞，所以決定投入中華職棒，好好磨練自我。

瑞鈞也曾一度在讀大學及進職業做拉扯，最終他決定提早進到職業環境，接受更高強度的訓練，且在這個階段先行參加國外球團之測試，希望能夠讓國外球團對他有印象且持續開始追蹤瑞鈞的狀況與成績，未來上一軍，在中職奮鬥努力，這些所屬的紀錄與過程，都將幫助自己累積更多的價值，希望有朝一日能循王柏融的腳步，挑戰更高層級。

且當然爾，若要故意捨棄中職投身國外球團，並不會發生未註冊就貿然測試的狀況，選手在面臨生涯規劃上，勢必必須未雨綢繆，瞻前顧後，最後各界的輿論四起，希望能理解並多點同理心對於選手在職業生涯規劃下的多元進路，並不是如各界所質疑的是否捨棄中職及所屬球團。

且有鑒於王柏融先前旅日後延伸的入閘機制，若能夠讓球員在國際球壇下持續獲得關注，預備未來的職涯，不僅是所屬球團，更是中職、選手本身、國外球團四方面的共榮與互利。

寰泰運動有限公司 2019.07.13

(中時電子報)