日本對南韓加強3項如氟化氫等電子關鍵原料出口管制後，12日雙方首次面對面會談，但相對南韓的積極，日本態度冷淡，與韓方協商意願低；同時，韓國也向美國「討救兵」，希望美國介入進行調解之際，俄羅斯出面表示，願意向韓國企業供應高純度氟化氫。

據韓媒《韓聯社》12日報導，南韓政府人士表示，俄羅斯通過駐俄羅斯韓國大使館向韓國提議，可以給韓企供應日本對韓國限制輸出高純度氟化氫，並保證俄羅斯產品品質不輸日本廠商，甚至會更好。

報導指出，南韓總統文在寅10日在青瓦臺與30家企業集團代表座談時提及與德國、俄羅斯合作的必要性也與此有關。在討論採取進口管道多樣化對策的過程中，韓國貿易協會會長金榮柱披露，「俄羅斯在生產氟化氫方面技術優於日本，可以向三星供應純度高於日本的氟化氫」。

不過有分析指出，供應鏈變更實際操作起來有難度。供應鏈變更時，高純度氟化氫材料需經試驗，從而拉低生產效率，因此很難輕易做出決定，半導體廠商也因此在決定供應鏈後短時間內不會變更。

業界人士也質疑俄羅斯產高純度氟化氫材料是否能完全替代日產氟化氫材料。業界相關人士表示，作為短期方案選擇俄羅斯產的可能性較低，由於對氟化氫材料的純度要求高，所以需耗費一定時間。

(中時電子報)