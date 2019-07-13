銅雕藝術家吳凡（中）所創作的觀音相當精緻。（甘嘉雯攝）

銅雕藝術家吳凡（右）發願創作百態觀音，他就讀振聲高中時的級任老師潘天賜（中）也到場。（甘嘉雯攝）

發願做百態觀音！出生於金門烈嶼鄉的銅雕藝術家吳凡，作品曾入圍海峽兩岸文化產業博覽會「中華工藝精品獎」，他在年少時出了一場車禍，聽見聲音喚醒，往後雕刻到觀音，心中總感受到一股溫暖，感覺是觀音的呼喚，因而發願要創作百態觀音，目前已創作26種形態，難得來桃園開展，他就讀振聲高中時的老師也到場，不少同班同學也位同學加油打氣。

吳凡說，觀世音菩薩就像是東方的聖母瑪利亞般，給人有慈愛的感覺、像母親一樣，「用我的感覺、包容的心，去把觀音柔美形象創作出來。」

觀音一定要用來拜拜嗎？吳凡說，他的百態觀音跳脫以往的框架，以前的觀音形象較莊嚴、也多了距離感，他希望創作的觀音能有較優美的一面，活潑有動態，希望開拓一個新的領域，屬於台灣、較現代化。

吳凡說他常開玩笑說「你們看的是以後博物館的東西」，他說，這是先說在前，搞不好以後就是這樣，從小就喜歡雕佛像，「我沒有拜師，學藝是無師自通」，雕了20年才發願要做百態觀音。

年少時在桃園念書的吳凡，白天在新北市鶯歌做陶藝，晚間在夜校讀書，陶藝與雕塑都是他所擅長，他希望，能將藝術推廣讓更多人了解。

(中時 )