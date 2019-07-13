「綠藝生活節」現場按讚分享上傳即時活動畫面，還能免費獲贈騎馬體驗。（王文吉翻攝）

為行銷台中神岡的馬鈴薯、神農雞蛋等農特產，台中市農業局輔導神岡區公所，13日在神馬郡休閒農場舉辦「綠藝生活節」立馬騎福、非你莫薯活動，推出馬鈴薯及神農蛋DIY、還提供「馬鈴薯冰淇淋」免費品嘗，現場打卡按讚分享還可免費體驗騎馬，吸引許多民眾同樂。

「綠藝生活節」在神馬郡休閒農場舉辦，透過「心馬意足」祈福儀式，讓民眾寫下祈福話語，再懸掛於藝術木馬祈福座上，為自己祈福。台中市副市長楊瓊瓔、市議員羅永珍、徐瑄灃、蕭隆澤，以及農業局長蔡精強、文化局長張大春、神岡區長劉汶軒等人均出席共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，現場推廣神岡區優質的馬鈴薯及神農雞蛋等農特產，讓更多人了解神岡農業，並推出騎馬體驗活動，讓民眾認識馬術文化，藉此行銷神岡，吸引更多人到神岡旅遊。

趣味親子體驗活動包括紙黏土DIY、與馬兒有約體驗、美食「專薯於泥」泡芙DIY、手做馬鈴薯甜甜圈等。其中「專薯於泥」泡芙DIY使用有「地蘋果」美稱的馬鈴薯及遠近馳名的「神農蛋」，精心調製為泡芙內餡，相當特別。

活動還推出花毯地景體驗活動，由百人使用在地時令花苗植栽，佈置成「環心雙馬」意象，取其用心連結，立馬行動的美意。現場另設置「馬鈴薯作物生長故事」專區，並提供馬鈴薯冰淇淋免費品嘗，按讚分享上傳即時活動畫面，還能免費獲贈騎馬體驗及冰咖啡。

農業局指出，神岡區馬鈴薯盛產於溪洲里及庄後里，種植面積為174公頃，年產量5049公噸，口感鬆軟香甜，為優質營養、健康的農產品，歡迎民眾消費支持，帶動當地農業發展。

(中時 )