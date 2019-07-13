謝坤達、林思宇、吳念軒、李佳豫、劉曉憶12日晚上出席電視劇《月村歡迎你》殺青酒。林思宇首度擔綱女主角，一度百感交集哭到停不下來，她透露自己過去常演中性、帥氣女，拍攝《月村》常被導演及坤達糾正不夠女性化，他們嚴格的程度，甚至是拍戲空檔的休息時間也不放過，總是要她舉止女生一點。

林思宇表示，「我私下沒那麼女生，這部戲剛播出時，還有觀眾留言說是看到兩個男一（她與坤達）在對戲。」她透露戲拍了半年，到接近殺青的時候最擔心聽到「最後」2個字，每聽必哭，說著這些的過程，她忍不住又是大噴淚。坤達則提及，拍戲這半年怕觀眾不夠入戲，所以過去愛放閃的他，竟沒放過一張老婆柯佳嬿的照片，他笑說：「前期放劇照，常會收到『佳嬿她很火』、『佳嬿在背後看著你』之類的留言，為了戲好，也想讓觀眾更進入戲裡的角色。」

吳念軒與李佳豫因拍攝《月村》，意外開展姊弟情，李佳豫認為自己給每個合作對象較一般人更多的容忍空間，但在拍攝這部戲遇到小自己13歲的吳念軒，她不僅給了容忍空間，甚至可說是沒有底線。李佳豫訪問前被拉去逐桌敬酒，醉意隨著訪問過程慢慢浮現，但喝酒不會臉紅的她看起來相當鎮定，僅在大家追問吳念軒對她「任性」的小故事時，將臉埋進手心直喊，「我不知道，你們問他啦。」惹來現場一片笑聲。

劉曉憶日前遭媒體直擊戀上壯碩男，她12日大方分享兩人相處點滴，她透露與壯碩男是在聚會上認識，彼此都是朋友的朋友，沒想到意外聊得來，後來也就自然地走在一起。對方年紀比她大，雖然主業是商人，但其實跟演藝圈淵源不小，5月剛與江志豐合唱〈兄弟〉，還推出MV上線，有趣的是，他喜歡媒體封的壯碩男稱號，MV中以壯碩男自稱。

(中時 )