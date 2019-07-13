國民黨總統初選進行為期一週民調作業，結果將在15日正式出爐，並預計召開記者會對外宣布，黨主席吳敦義也指示邀請5位總統初選參選人出席。目前包含高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中及前台北縣長周錫瑋都將親自參加，而前新北市長朱立倫則規劃自己召開記者會，另前鴻海董事長郭台銘至今尚未回應。

國民黨總統初選競爭激烈，最終共有韓國瑜、張亞中、周錫瑋、朱立倫及郭台銘等5人角逐，前立法院長王金平則是在最後一刻選擇退出初選。初選民調作業於8日至14日進行，黨中央並規劃在15日上午8時公開進行民調資料拆封、資料處理及加權統計作業，預計上午11時召開記者會公布民調結果。

面對初選民調最後倒數，各陣營積極出招，像是朱立倫今日一早赴新北黃石市場活動中心，參加「為朱隊長加油」造勢活動，晚間也計劃前往臨江街觀光夜市，與民眾近距離接觸；郭台銘則是首度站路口向民眾懇託，並搭上戰車遊街，下午並將趕赴彰化跑行程。不過，韓國瑜則是相對低調，這兩天均未安排公開行程。

至於15日的民調結果公佈記者會，文傳會代理主委程美華表示，吳敦義特別指示邀請5位參選人參加記者會，而吳也會親自出席。據了解，如今除了韓國瑜、張亞中確定出席，周錫瑋今早也表示會全程參與記者會；不過，朱立倫今早受訪時則說，會有自己的記者會，跟大家說明結果與心情，而郭台銘陣營目前尚未有答覆。

國民黨本次初選為避免質疑、強調公平公正公開，除了先前破天荒公開直播統一抽樣作業，在民調拆封、統計相關作業進行時，也將全程進行直播。根據黨中央規劃，15日上午8時將進行民調資料拆封，並開放媒體拍攝至進行加權統計前，緊接著透過直播進行資料處理與加權統計作業，並於上午11日召開記者會公布結果。

對於國民黨總統參選人出爐後，勢必將面臨團結整合問題，程美華則表示，這要等15日結果出來後，才會在相關會議上做正式討論，而在全代會前，17日中常會中，也相信會有中常委提出相關建議。

(中時 )