許多人的觀念都認為，水果切完如果不馬上吃掉，營養就會隨著時間一點一滴的流失。馬偕紀念醫院營養醫學中心台北營養課營養師趙強表示，事實上，雖然水果會因為先切開，而使外觀變得不好看，但營養素流失的程度，實際上並不像外觀變差那般嚴重。
在2006年出版的《農業與食品化學雜誌》中，有一篇名為「新鮮截切水果與整顆水果在儲存期間品質改變及營養素保留」（Quality Changes and Nutrient Retention in Fresh-Cut versus Whole Fruits during Storage）的研究報告。
研究者收集了新鮮的鳳梨、芒果、哈密瓜、西瓜、草莓、奇異果等六種水果，先將其中一半的數量以符合衛生標準的處理程序截切裝盒，再與整顆未切的水果一同儲存在攝氏五度的冰箱中。在儲存到第三天、第六天和第九天時，取出先前未切開的整顆水果，以期初時截切水果相同的處理方式切好，再取出原本已切塊裝盒的水果，進行外觀評比和營養素分析。
營養素的分析項目包括維生素C、α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素、葉黃素、茄紅素等類胡蘿蔔素，以及多酚等。若以期初未切開即直接儲存的水果做為比較基準，儲存在攝氏5度狀態下達第六天時，截切水果營養分析狀況如下：
維生素C的損失狀況是：
●芒果，草莓和西瓜片：損失小於等於5%
●鳳梨片：損失10％
●奇異果切片：損失12％
●哈密瓜塊：損失25％
類胡蘿蔔素的部分：
●奇異果切片和西瓜塊：沒有損失
●鳳梨：損失25％
●哈密瓜，芒果，草莓片：損失10-15％
酚類化合物(phenolics)：沒有明顯流失。
遵守大原則，水果切好隔天也能安心吃
趙強也表示，「哈！所以，我過去的想法，是錯的！」。以後，可以在前一天放心地先把水果切好，用保鮮盒裝好，放在攝氏五度的冷藏庫，然後，放心地享用！對於喜愛「伸手牌」水果的人而言，這應該是個好消息。當然，還是要盡快吃完，不然水果還是可能會壞掉的。
延伸閱讀：
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。