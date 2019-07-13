張馨予發出和朋友合影，指那是友人的寶寶。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

女星范冰冰上月宣布和李晨分手，隔天傳出李晨前女友張馨予為此上線時間暴增，似乎相當關心冰晨情變八卦，而去年就嫁給軍人成為軍嫂的張馨予，今年3月傳在廣州產下一女，但當事人沒澄清，最近網上熱傳一張張馨予老公和寶寶的照片，疑似愛的結晶曝光，張馨予則曬出正面照指那是朋友的小孩，隨即秒刪，還是不回答自己是否當媽疑雲。

張馨予當年因冰晨宣布交往，多次和李晨正面交鋒，結果被對方爆料劈腿在先，去年張馨予閃電宣布嫁給軍人何捷，不久張馨予就猛被爆料懷孕，今年3月傳出在廣州部隊醫院產下一女，且訂下要價人民幣4萬元（約18萬元台幣）的VIP產房，但張馨予本人沒正面回應。

最近網上傳出一張何捷替寶寶替頭髮的照片，疑似就是和張馨予所生的女兒，昨(12日)張馨予在微博分享一張眾人和寶寶的大合照，說：「這是我好朋友的寶寶啦」，不久後又刪文，沒解釋到重點，讓外界一頭霧水。

(中時電子報)