台南市長黃偉哲下場開球。(曹婷婷攝)

台南市警察局長黃宗仁(左)下場跟鋼鐵人、美國隊長、蜘蛛人尬球技。(曹婷婷攝)

盛傳台南市警察局長黃宗仁近期將升任警政署副署長，他今天與台南市長黃偉哲共同為暑期青春專案少年3對3籃球決賽揭幕，極可能是任內最後一場公開活動，但對於調動並未多談，全場依舊是活力四射的「大仁哥」，強調堅守崗位到最後一刻。

今天上午在長榮大學登場的「青春盃暨校園反毒—少年3對3籃球決賽」及教育部臺南市聯絡處「防制學生藥物濫用飆舞競賽」合計167隊、501人參賽，「飆舞競賽」計20隊、174人參賽，場面熱鬧。黃偉哲下場開球，黃宗仁也親自與美國隊長、鋼鐵人、蜘蛛人等英雄們進行示範賽，透過貼近年輕人的活潑方式，展現校園反毒、掃黑幫、反詐決心。

黃偉哲現場也加碼，指第一名隊伍除了原本獎金外，還可獲得U12世界盃少棒錦標賽門票，到球場為台灣小將加油。黃偉哲期許所有同學都能度過一個快樂又安全的暑假，籃球跟棒球一樣都是我們的國球，U12世界盃少棒錦標賽7月26日將在亞太棒球村舉辦，第一場將由台灣隊對古巴，也希望大家一起來為台灣選手加油。

全國「青春專案」已於6月1日零時起啟動，今年台南市以「青春好動 活力一夏」為主軸，市府為達成淨化青少年成長環境、防制青少年被害、擴大預防犯罪宣導等三大工作目標，早已提早驅動各局處單位，規畫八大類型，計3395場有益少年身心健康的活動。

黃宗仁表示， 7、8月學校都在放暑假，勸勉同學維持正常生活作息，警方自7月1日0時起，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所增加臨檢密度，加強掃蕩，預防青少年吸毒、深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所、危險駕駛、網路性交易、被幫派吸收、聚眾鬥毆暴力犯罪等偏差行為，藉以淨化及營造少年與兒童優質成長環境，期讓青少年度過健康陽光、安全愉快的青春暑假。

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(中時 )