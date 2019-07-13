北大社區傳異味，環保局與地方民眾及民代聯手揪出廢塑膠加工廠。（陳俊雄翻攝）

北大社區一帶經常傳出空汙異味，環保局與民代聯手發現三峽區三樹路222巷內某廢塑膠加工廠空汙防制設備故障，未能有效收集處理廢氣即排放至環境中，環保局告發並令業者立即改善，晚間環保局與民代再度前往查察，發現業者竟趁天黑關起大門繼續作業，環保局表示將從重嚴處。

環保局表示，北大社區民眾經常反映夜間空氣中有臭味，由於這些空氣異味會隨氣候及風向等因素而移動位置或消散無蹤，使得稽查員多次前往稽查未果。

環保局透過訪談路邊民眾描述，發現民眾曾聞到塑膠味、刺鼻味、酸臭味，據此特性判斷排放廢氣的汙染源疑為塑膠加工業者，加上里長、民代提供線索，稽查員11日晚間前往三樹路228巷內某廢塑膠加工廠，發現廠區飄散塑膠異味與民眾反映的味道相同，但現場大門深鎖無人回應。

稽查員12日一早再度趕往該工廠，發現工廠周界外散佈明顯粒狀汙染物，進場稽查發現工廠空氣汙染防制設備故障，以致未能有效收集處理廢氣，事業廢棄物貯存地點也沒有保持清潔完整致汙染地面，也未在明顯處以中文標示廢棄物名稱，分依違反空汙法、廢棄物清理法告發，最高分別可裁處500萬、300萬元罰鍰，並命業者立即改善，且未改善完成前須停止運作。

環保局懷疑業者夜間仍持續排放廢氣，當晚使出回馬槍再度前往稽查，發現業者竟趁夜黑關起大門繼續作業，繼續排放未經處理的廢氣，環保局再度告發並將從重嚴處。

(中時 )