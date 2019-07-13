長榮空服罷工歷經17天落幕，罷工空姐們陸續返回工作崗位，但隔沒幾天又傳出有空姐揚言要「電爆跳船者」及「在機師餐加料」等霸凌行為的爆料，讓罷工事件持續延燒。對此，有網友PTT上發文詢問網友「用哪一個字來總結長榮罷工」。文章引網熱議，網友紛留言「輸」、「騙」、「蠢」、「貪」，而最多人回應的是「鬧」這個字。

有網友在《PTT》Gossiping板上提問，以「如果用一個字總結長榮罷工」為標題發文表示，台灣每年都會選一個代表字來總結當年的一些大小事，詢問網友「在17天的長榮罷工事件以及目前正在上演的二部曲中，有什麼字可以貫穿全文，一以概之的呢」。

文章一出，吸引許多網友留言，其中最多人回應「鬧」，其次是「蠢」、「貪」，其餘還有「輸」、「騙」、「瞎」、「廢」、「奴」等字，更有網友覺得若是兩個字的話「加料」應該是二部曲的關鍵字。

網路溫度計也指出，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計2019年6月20日至7月11日長榮資方與空服工會在網路好感度分析，工會的負面聲量有38.66%，長榮資方則有28.74%，工會的負面聲量確實比資方多；工會正面聲量僅有15.24%，資方則有23%。

一個字總結罷工事件，引網友熱烈回應。(翻攝PTT)

(中時電子報)