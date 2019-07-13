台中市政府經濟發展局輔導的電子街、繼光街及自由路等3大商圈與中興大學合作，13日在電子街商圈舉辦機器人大賽及聯合促銷活動，不僅有機器人踢足球比賽及創意競賽，同時還有市集攤位、街頭藝人表演，活動也配合台中購物節，推出商圈最低3折的好康優惠。

經發局主祕蔡珍珍說，「中興大學USR計畫機器人比賽」今年首次舉辦，由電子街商圈、繼光街商圈、自由路商圈與中興大學合作，分成國小國中組、高中組、表演組及創意機器人比賽，現場還有興大學生在現場教學指導，帶領參賽同學透過程式撰寫，操控機器人進行足球比賽及機器人創意競賽，希望從動手組裝機器人中，培養孩子突破創新、批判思考與團隊共創的能力。

蔡珍珍指出，為吸引更多學生投入機器人科技領域，活動也結合程式撰寫、運動競技及豐富獎品，每組前三名頒發獎狀及市價超過3,000元獎品；另考量機器人購買成本較高，興大USR計畫團隊現場也備有機器人，提供供弱勢家庭免費借用，讓弱勢族群學生也能一起參與，而活動報名前20組隊伍，商圈也提供機器人購買優惠。

經發局說，電子街商圈為以販賣電腦及週邊商品為主，店家數量多達數十間，電子產品應有盡有，這次活動與興大合作，藉由跨領域能量的整合，從機器程式科學教育、人文經濟與都市設計規劃等面向，帶給電子街商圈嶄新定位，也希望透過機器人比賽在商圈的產業群聚效應，吸引更多機器人相關產業來到台中發展。

(中時 )