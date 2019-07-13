被稱為「玉里天堂路」的麻汝段外環道（96.5公里至97.2公里）水土保持局花蓮分局將於28日在天堂路舉辦「夏田」封路演唱會。（張祈攝）

花蓮縣道193被譽為「去台最美縣道」，其中玉里鎮的96.5公里路段當地人稱「玉里天堂路」蜿蜒鄉道緊鄰稻田，愜意景致不輸台東伯朗大道，水土保持局花蓮分局將於28日在天堂路舉辦「夏田」封路演唱會，邀請民眾穿著花襯衫、斗笠及袖套，腳踩水稻田聆聽美妙音樂。

193農青禾音樂埕活動是花蓮首場在南區舉辦的嘉年華活動，選在被稱為「玉里天堂路」的麻汝段外環道（96.5公里至97.2公里），活動時間為下午2時30分至晚間8時30分分為上半場「瘋路嘉年華」有包括農村創意行走、田野躺馬路等體驗活動，還有精選鄰近瑞穗、玉里及富里鄉鎮20間特色攤販，全台唯一行動郵局車也受邀到場「加班」提供服務，有得吃也有得玩。

傍晚則有以縱谷山脈為背板、青禾水田為舞台的夏田音樂會，民眾可以躺在馬路、稻田上，聽著音樂頑童陳昇與新寶島康樂隊、金曲歌后桑梅絹、鬆餅痕樂團及李竺芯等歌手輪番演出。

水保花蓮分局長陳淑媛說，當天活動只要身著花襯衫、頭戴斗笠、手穿花袖套入場，前300名入場即可獲的旅英藝術家優席夫聯名運動毛巾，送完為止，民眾當天可在玉里火車站搭接駁車到會場，會場也設有臨時停車場，約可停放550輛汽車，歡迎民眾拋開煩惱，當天到玉里天堂路，吹著後山夏日晚風悠閒一夏。

(中時 )