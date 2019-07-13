當地居民在光臘樹樹幹懸掛告示，呼籲「請不要帶小孩來抓獨角仙，超沒教養」。（王文吉攝）

有小朋友看到獨角仙黑亮的甲殼，想伸出手觸摸，被其他遊客出聲制止。（王文吉攝）

光臘樹汁液是獨角仙成蟲喜愛的食物。（王文吉攝）

公獨角仙擁有巨型觭角，東豐自行車綠廊的雄蟲，幾乎都被民眾抓光光。（王文吉攝）

獨角仙偏愛光臘樹汁液，將樹皮啃得傷痕累累。（王文吉攝）

每年盛夏是獨角仙交配繁殖季節，但東豐自行車綠廊的雌雄比例，因人為捕捉嚴重失衡，圖為獨角仙雌蟲。（王文吉攝）

光臘樹樹幹上聚集成群獨角仙，奮力吸食樹液。（王文吉攝）

獨角仙偏愛光臘樹汁液，將樹皮啃得傷痕累累。（王文吉攝）

獨角仙成蟲壽命不長，交配後不久就會相繼死亡，光臘樹下都是獨角仙屍體。（王文吉攝）

獨角仙雌蟲為了光臘樹「地盤」大打出手。（王文吉攝）

「把人家的老公放回去！」東豐自行車綠廊擁有10餘棵光臘樹，目前是獨角仙交配期，樹幹爬滿鐵甲武士，極為壯觀。當地居民最近在臉書社團發布「尋夫啟示」疾呼，公的都被抓光光，剩下母的，要怎麼繁殖下一代？並呼籲「趁還來得及，趕緊把人家的老公放回去！」

記者到場查看，車道兩旁的光臘樹掛告示寫著「請不要帶小孩來抓獨角仙，超沒教養」，趨近一看，樹皮全都傷痕累累，樹幹上棲息幾隻獨角仙，奮力吸食樹液，碩果僅存的都是「沒角」的雌蟲，長有巨型觭角的雄蟲寥寥可數，只有2、3對公母交疊，正在繁殖下一代。

許多騎單車路過遊客，遠遠看到樹幹上有黑亮甲蟲，特別停下車觀察獨角仙生態，多數人都是靜靜拍照觀察，但有民眾鼓吹女兒，碰一下獨角仙，但女兒說「不要，我不敢！」另名小朋友看到黑亮的甲殼，想伸出手觸摸，被其他遊客出聲制止「看就好了，不要亂摸！」

附近自行車出租業者表示，前兩個月樹上密密麻麻，爬滿又黑又亮的獨角仙，公、母都有，最近數量比較少；可能放暑假，家長帶孩子來抓，而且專挑有角的雄蟲，但獨角仙都已經成蟲，抓回家也養不了多久，「愛牠請別抓牠，留讓牠們在野外，靜靜觀察就好了。」

台大昆蟲博士周文一表示，每年5至8月是獨角仙繁殖季節，光臘樹上可見成群的獨角仙交配或覓食。獨角仙成蟲壽命不長，雄蟲交配後不久就會死亡，雌蟲產卵後也會死亡。大量抓走獨角仙會影響族群，除學術研究需要，呼籲民眾以眼觀察或是錄影、拍照紀錄就好。

(中時 )