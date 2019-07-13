「把人家的老公放回去！」東豐自行車綠廊擁有10餘棵光臘樹，目前是獨角仙交配期，樹幹爬滿鐵甲武士，極為壯觀。當地居民最近在臉書社團發布「尋夫啟示」疾呼，公的都被抓光光，剩下母的，要怎麼繁殖下一代？並呼籲「趁還來得及，趕緊把人家的老公放回去！」
記者到場查看，車道兩旁的光臘樹掛告示寫著「請不要帶小孩來抓獨角仙，超沒教養」，趨近一看，樹皮全都傷痕累累，樹幹上棲息幾隻獨角仙，奮力吸食樹液，碩果僅存的都是「沒角」的雌蟲，長有巨型觭角的雄蟲寥寥可數，只有2、3對公母交疊，正在繁殖下一代。
許多騎單車路過遊客，遠遠看到樹幹上有黑亮甲蟲，特別停下車觀察獨角仙生態，多數人都是靜靜拍照觀察，但有民眾鼓吹女兒，碰一下獨角仙，但女兒說「不要，我不敢！」另名小朋友看到黑亮的甲殼，想伸出手觸摸，被其他遊客出聲制止「看就好了，不要亂摸！」
附近自行車出租業者表示，前兩個月樹上密密麻麻，爬滿又黑又亮的獨角仙，公、母都有，最近數量比較少；可能放暑假，家長帶孩子來抓，而且專挑有角的雄蟲，但獨角仙都已經成蟲，抓回家也養不了多久，「愛牠請別抓牠，留讓牠們在野外，靜靜觀察就好了。」
台大昆蟲博士周文一表示，每年5至8月是獨角仙繁殖季節，光臘樹上可見成群的獨角仙交配或覓食。獨角仙成蟲壽命不長，雄蟲交配後不久就會死亡，雌蟲產卵後也會死亡。大量抓走獨角仙會影響族群，除學術研究需要，呼籲民眾以眼觀察或是錄影、拍照紀錄就好。
(中時 )
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