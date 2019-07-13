苗栗警方13日申請拘票到兇嫌家中逮人。（巫靜婷翻攝）

砍人的兇嫌疑似畏罪飲農藥拒捕，遭逮時全身癱軟。（巫靜婷翻攝）

兇嫌飲農藥自殘，警方緊急將他送醫急救。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣56歲湯姓男子11日凌晨從西湖前往苗栗市區途中，遭到1名男子騎車追趕飆罵，湯男繞路試圖甩掉對方，不料男子緊緊跟隨至住處，拿出刀械朝他猛砍，湯男左手遭砍斷緊急送醫，警方獲報調監視器以車追人，13日申請拘票至犯嫌住處逮人，犯嫌見警攻堅畏罪飲農藥自殺，警消緊急將犯嫌送醫，目前仍有生命危險。

湯男兒子在臉書社團PO文指出，湯男平時沒有與人結怨，也沒有聽說有發生糾紛，當天凌晨下班途中遭1名男子在教養院外尾隨，並緊跟至住家樓下拿出西瓜刀就是一陣猛砍，湯男立即拿雨傘抵抗並大喊求救，直到家屬下樓發現他倒臥車旁，左手遭砍一半，骨頭、韌帶、肌肉組織全斷，血肉模糊。

湯男家屬表示，湯男當時騎機車行經苗栗1家教養院外，行兇男子也騎機車卻沒有發動，直接從斜坡滑行而下，因為湯男上午有事趕著回家補眠，男子見湯男騎車從旁經過，大聲幹譙「騎這麼快幹嘛？」隨後發動車子尾隨。

家屬質疑是隨機殺人案，在臉書上呼籲民眾注意引起恐慌，苗栗警分局13日說明，此案疑似為行車糾紛，受理報案後漏夜調閱道路監視器影像以車追人，鎖定犯嫌後立即向檢察官聲請拘票逮人。

警方指出，有毒品前科的犯嫌見警攻堅，一度抱瓦斯桶揚言開瓦斯引爆，對峙中警方協請消防員以水柱壓制，並透過犯嫌父母親親情喊話軟化犯嫌情緒，過程中犯嫌疑似畏罪在家中意圖自盡，警方隨即進入住處逮捕犯嫌，由於犯嫌頻嘔吐且身體癱軟，警方先將犯嫌送醫，目前有生命危險，確切犯案動機有待警方調查釐清。

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