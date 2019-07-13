港星劉德華（華仔）傷後首部演出電影《掃毒2 天地對決》由邱禮濤執導，邱禮濤表示一開始就希望不要讓華仔親自演出大動作場面，只是華仔忍不住技癢，「慢慢拍下來，他也很希望自己做。」只有飆車戲不敢讓華仔和古天樂親身上陣，華仔是因很少開車上路，但邱禮濤順道爆料古天樂「開車很瘋狂」，難道體驗過？他表示：「沒坐過，看過！」

33年前首度和華仔合作《英雄好漢》，邱禮濤猶記得第一次交談就見識到對方敬業程度，「他突然走過來問：『是不是你拍我？』」接著華仔開始試走鏡位。儘管華仔自認年輕時脾氣不好，邱禮濤卻說從沒在片場見過華仔罵人，最多看到他對自己演出不滿時作出懊悔表情，他更透露華仔雖不會在拍戲時搞笑，仍是現場調劑氣氛的開心果。

邱禮濤是香港知名多產導演，一年產量最多達6部，合作過無數大牌港星，但他認為有許多演員明星只會閱讀八卦週刊，華仔是少數真的懂文字和劇本的人，還會給創作意見，但總會加一句尊重導演的話：「最後你決定！」邱禮濤直言，如果不喜歡華仔提議的對白，「我就會刪掉，他也不會問。」就算拍完沒在片中出現，華仔也少有二話，「這是一種互相信任。」此次也忍痛拿掉華仔將針插滿毒販背上的私刑畫面。

華華仔身為該片監製，邱禮濤感謝說：「預算都是他支持，他知道我不會亂花錢。」尤其是花了3900萬台幣的地鐵追車戲，必須打造等比例中環車站，邱禮濤表示當初華仔得知構想時立刻說：「這個好！」投資方雖有諸多考量，1個月後終於定案，邱禮濤笑說：「只要他（華仔）說好，老闆都會理解。」他也笑談如今該片在大陸票房開出紅盤，投資人肯定願意拍攝《掃毒3》。新片全台上映。

(中時 )