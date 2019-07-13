國民黨總統初選參選人郭台銘拋出要與台北市長柯文哲合作，傳出下周一將台合作細節，對此，柯文哲今受訪表示，還沒有跟郭陣營接觸，現在國民黨初選還沒結束，沒有看法，不然會被人家說干擾初選，但柯認為，不論藍綠初選結果，相信實際民調跟民意有落差。

郭台銘日前接受電視專談到不排除與柯文哲合作，柯文哲今表示，合作要看定義，活在世界上每個人都要合作，看是要講建設或經濟等層面合作。

傳出下周一國民黨初選結束後郭將與柯談合作，郭表明合作必非要當副手，媒體問是否能接受當副手，柯文哲答，下禮拜一再煩惱還來得及，最近在思考很多問題，想台灣該何去何從。

至於郭柯合作是否可以威脅蔡英文總統跟高雄市長韓國瑜？柯文哲說，在講啦！當前最重要的思考台灣何去何從，下禮拜一可能還沒想出來。

郭台銘質疑初選公平性，柯文哲說，人家在初選講什麼都會被說干擾，但他相信不管藍綠總統初選，初選結果跟實際民意有落差，每個陣營都想影響投票結果，實在不是很健康的社會。

(中時 )