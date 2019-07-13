國民黨總統初選競爭激烈，近日並傳出28日召開的全代會上，將討論黨章修正相關議案，擬刪除「總統兼任黨主席」條款，掀起討論。對此，國民黨主席吳敦義今則在臉書PO出「阿義哥的心聲」一文，強調當黨主席是責任，而不是權力或享受，而這議題見仁見智，也不是個重要議題，「我沒有主觀的意見，承擔責任是我的光榮，卸下重擔則是讓我輕鬆」。

吳敦義指出，最近有媒體報導，黨內研議修黨章，把總統兼任黨主席的規矩拿掉，「其實，做國民黨的主席，每個月都還要借錢，有什麼好享受的？」當國民黨的黨主席，是一個責任，而不是權力或享受。

他進一步說，因此這個議題是見仁見智的議題，也並不是個重要的議題，自己沒有主觀的意見，「承擔責任是我的光榮，卸下重擔則是讓我輕鬆」。

「真正重要的議題，是國民黨的重返執政」吳敦義並強調，民進黨與蔡英文執政三年多以來，人民可說怨聲載道，並展現在去年的選舉結果當中；民心對國民黨有極大的期待與鼓勵，因此國民黨現在最重要也最急迫的，應該是繼續贏得更多人民的信任與支持。

吳敦義接著說，如今已建立了一個公平、公正、公開的制度，即將推舉出一個品德、操守、能力、經驗都無懈可擊、且最有勝利機會的人代表國民黨重返執政、撥亂反正；只有讓國民黨重返執政，中華民國才能再度開拓光明坦途，「這也是我當前唯一的目標」，希望大家能夠同心協力、全力以赴，爭取更多國人支持，國民黨才能有機會。

(中時 )