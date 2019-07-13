關廠15年的屏東菸葉廠在屏縣府大博物館計畫下，不僅成為文化基地，還將於10月台灣設計展作為衛星展區，而文化處為因應日益漸增的導覽需求，特別放寬年齡限制招募志工，首批導覽志工經半年培訓後13日正式授證，當中高齡82歲的黃谷川興奮不已，直呼「設計展要上線了」！

黃谷川擁有20多年的導覽經驗，他說，他不想過「與世隔絕」的退休生活，所以60歲還沒退休時就先加入墾管處導覽志工團隊，而後深深愛上這個「志業」，導覽不僅讓他活到老學到老、還打開生活交際圈，深刻體會退休生活更充實。

然而，因墾管處的導覽志工有最長75歲的年齡限制，所以黃谷川長達15年的墾管處志工生涯在7年前結束，不過他未就此停擺，隨後即到六堆文化園區服務，而今年3月得知文化處要招募菸葉廠志工且年齡限制放寬到85歲後，更是馬上報名。

他興奮地說，導覽這件事實在太有趣，它讓他學會做筆記並閱讀增加知識，而目前因服務時數破5000小時，已先後獲衛福部授予銅牌及銀牌獎，至於8000小時的金牌獎，曾因年齡關係覺得無望，但現在菸葉廠又讓他重拾信心。

文化處指出，菸葉廠的大博物館計畫持續規畫修復中，繼中山堂啟用後，10月台灣設計展也將開放部分歷史建築供參觀，預計明年底完成菸博物館，2022年底全館落成，而志工也將陸續招募，屆時不分老少的志工將用專業導覽讓大家愛上屏東之美。

(中時 )