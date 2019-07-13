勝利星村創意生活園區首屆「舊好勝市集」結合老物展、主題市集、音樂會等3元素，13日午後懷舊登場。（謝佳潾攝）

勝利星村創意生活園區首屆「舊好勝市集」結合老物展、主題市集、音樂會等3元素，13日午後懷舊登場。（謝佳潾攝）

勝利星村創意生活園區首屆「舊好勝市集」結合老物展、主題市集、音樂會等3元素，13日午後懷舊登場。（謝佳潾攝）

勝利星村創意生活園區首屆「舊好勝市集」結合老物展、主題市集、音樂會等3元素，13日午後懷舊登場。（謝佳潾攝）

屏東勝利新村經改造成「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」後，老眷村氣息與新世代氛圍迸出微妙火花，首屆「舊好勝市集」結合老物展、主題市集、音樂會等3元素在13日懷舊登場，午後的永勝巷弄人來人往，大家彷彿穿梭在光陰的故事中。

「舊好勝市集」緊扣懷舊元素，並以戶外展覽形式將數十件珍貴眷村老物和歷史文獻資料一次呈現在遊客前，用時代的回憶喚醒人們記憶中的美好，當中除有多位將軍資料外，「鄧麗君的童年照」堪稱最吸睛。

根據老眷戶裡必成口述，大樹冊店後側曾是當時婦聯會所在，鄧麗君常常跟隨父母在此登台表演，那時她才11歲，小小年紀不但不怯場，還渾身散發明星風采，果真為日後的演藝之路奠下雄厚的表演實力。

此外，市集為增加活動精緻度，還邀集全台近30攤人氣品牌攤商齊聚，且過程嚴格把關，就盼讓該場市集不只是攤商市集，也能成為未來專屬勝利星村的風格市集典範；市集同時也邀請金曲歌手嚴詠能率領打狗亂歌團等到眷村演唱多首懷舊經典老歌，讓市集懷舊氛圍百分百。

「勝利星村創意生活園區V.I.P Zone」自去年由屏縣府正名後，形塑專屬勝利星村的生活風格不遺餘力，不僅硬體面保留原眷村態樣，軟體面更積極注入新元素，如首屆「舊好勝市集」以舊為發想、取自台語發音「揪好玩」，意即藉多元展覽、表演、美食和文創產業，吸引遊客呼朋引伴走進老眷村。

(中時 )