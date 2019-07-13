新黨總統參選人楊世光稍早針對報載10餘名台籍分析師在中國大陸遭受司法調查指出，2014年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上面的爭議，他呼籲，當年擋住服貿的立委黃國昌以及陸委會應該出來，在司法上與資格認定上協助這些台籍分析師。

資深財經主持人楊世光自2009年以來主持「金錢爆」財經節目，因擅長分析國際總體經濟情勢，節目受到全球華人歡迎。「楊世光在金錢爆」節目不只在YouTube播放，並於2018年透過大陸仟和亿機頂盒上架，在中國大陸日益蓬的知識付費市場極受歡迎。

楊世光表示，報載中的10餘位台籍分析師在台灣是合格且有執照的證券、期貨分析師，在仟和亿教育培訓平台提供財經教育課程。根據他了解，他們正配合司法調查；調查的焦點在於這於分析師的從業資格。楊世光表示，2014兩岸服貿協定未過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議。這些在仟和亿平台上授課的老師都具備專業的證券及期貨專業分析資格，是兩岸服貿協定未簽的受害者，因此在大陸執行業務遇到法律見解上的爭議。

楊世光表示，太陽花運動造成兩岸服務貿易協議停擺。如果當年兩岸簽署協議，台灣金融從業人員的證照就能在雙方的談判之下得到大陸的認可，就不會有今天資質認定的爭議，造成這些有專業證照的台籍分析師被調查。當年阻擋服務協議的立委黃國昌應該為此負責。陸委會要儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

楊世光呼籲，大陸的金融服務業正快速發展，法規也趨於嚴謹。台灣當局應該趕快重啟與對岸的服務貿易協商，讓台灣的金融服務經驗優勢以及優秀的人才能夠在有保障的情況下，合規參與大陸的資本市場與服務。

至於部分媒體早先報導時聲稱楊世光本人是因為回台灣宣布參選總統才逃過一劫，以及他十日飛回上海去救人這兩種說法，楊世光表示傳聞有誤，兩者皆非事實。

(中時 )