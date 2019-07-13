日本珍珠咖哩讓網友崩潰。(翻攝爆廢公社)

台灣珍珠奶茶近年在日本引起風潮，不僅在網美間流行拍用胸部架著珍奶拍照，更有許多店家將珍珠結合各種料理搞創意。有網友在臉書PO出一張「珍珠咖哩飯」照片，並說到「食慾都沒了，日本人太喪心病狂」。網友看完也嚇壞紛留言，「放過珍珠吧！拜託」、「破壞台日關係的料理」。

網友在《爆廢公社》臉書社團貼出照片表示「日本人對珍珠奶茶的喜愛已經走火入魔、慘無人道、喪心病狂了」，照片可見一大鍋黃色咖哩醬裡竟浮著一顆顆黑色珍珠，原PO說這玩意兒叫「咖哩珍珠飯」，更標註「#我食慾都沒了」。

貼文一出引網熱議，網友紛留言，「好像嘔吐物」、「這是廚餘吧」、「跟我女兒早上拉出來的好像」、「看著好像我去完廁所的東西」、「乍看還以為是百香果汁」、「我剛剛以為整鍋的百香果」、「百香果躺著也中彈」。

也有網友表示，「珍珠不是這樣用的啊」、「放過珍珠吧！拜託」、「破壞台日關係的料理」、「台日友好就到此為止了」、「我終於懂義大利人看到鳳梨放到披薩上的心情了」、「這是要激怒印度人還是激怒台灣人」。

(中時電子報)