長榮空服員郭芷嫣13日下午到蘆竹分局作筆錄，臉戴口罩不發一語。（甘嘉雯攝）

長榮空服員郭芷嫣13日下午到蘆竹分局作筆錄，臉戴口罩不發一語。（甘嘉雯攝）

長榮空服員罷工落幕，前長榮空服員郭芷嫣在LINE群組中不但揚言「電爆」罷工中落跑者，還放話要在機師食物內「加料」，長榮不但決定提告更火速將他免職，於8日報案。警方依違反「民用航空法」調查。郭芷嫣今（13）日中午也在律師陪同下，前往蘆竹分局製作筆錄，臉戴口罩不發一語。

「郭芷嫣從頭到尾被陷害，她是被害人！」陪同的律師沈靖家表示，把相關被斷章取義對話及證據交給警方釐清，希望檢調釐清事情，細節不方便透露

郭芷嫣看起來精神還不錯，筆錄從下午1點15分開始進行到近4點，律師表示，因為再確認相關細節，因此花的時間較久，與郭作進一部法律上討論，看日後是否可以調解。

「整件事情令人匪夷所思，對話內容遭到有心人士斷章取義，惡意外流」，這部分希望檢調可以協助查明，外傳有資方入侵截圖，律師說偵查不公開，郭從頭到尾都是被陷害，若有follow郭過去言行，她是熱愛工作及同仁，絕對不可能做危害飛安的事情。

(中時電子報)