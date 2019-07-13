接受長照服務的長輩，在揭碑活動現場表演，展現健康活力。（慈濟提供）

慈濟基金會創設的第一家日照中心外觀潔白，有「小白宮」稱號。（慈濟提供）

慈濟基金會苗栗日照中心占地寬廣，周圍擁有大片樹林綠地。（慈濟提供）

慈濟基金會申請創設的第一家日照中心，13日在苗栗市正式開幕，證嚴法師與苗栗縣長徐耀昌出席典禮。日照中心擁有大片樹林綠地、外觀潔白而有「小白宮」稱號，規劃「生活自主訓練」特色，提供苗栗縣府長照中心評估核定後的個案照顧服務，讓長輩活的更有尊嚴。

徐耀昌指出，苗栗縣是全台高齡化排名第7的縣市，慈濟基金會的第一家日照中心在苗栗設立，一口氣提供長照一條龍服務，真的很不容易，要高度肯定慈濟，期待透過長照服務，讓長輩在地老化，延緩長輩老化速度。

私立慈濟社區長照機構日照中心位於苗栗市福星里中華路上，面積291.06平方公尺，核定照顧人數30人，平均每人使用面積達9.7平方公尺，優於社區日間照顧長照機構標準。審核委員最稱讚的是獨立門戶的機構，還能有戶外大片樹林綠地，等於獨攬一座公園，是長輩活動筋骨最佳場地。

慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷指出，日間照顧收案以65歲以上長輩為主，希望延續他們在家的生活，在照服員協助下，依個別化的日常功能，鼓勵長輩多動手參與日常活動，例如種菜、洗菜等，藉日間照顧維持長輩身體功能發揮自立訓練效應，甚至加入環保行列，發揮良能。

長照推展中心督導陳秋珍表示，日照中心以優越的戶外環境結合慈濟基金會、學校、其他社區團體等豐富社會資源規劃活動，讓長輩在身體與心靈上獲得平衡與滿足。日照中心牆面與桌面都刻意留白，供長輩發揮想像力，運用回收資源，按個人喜好動手裝置，讓中心空間更貼近每位長輩的心，成為有溫度的家。

日照中心開幕申請服務區包含苗栗縣全區，第一階段將先以中心方圓20公里區域，包含苗栗市、後龍鎮、公館鄉、頭屋鄉等地為主要服務區，以減少長輩與家屬長途奔波。

(中時 )