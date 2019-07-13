三個人挑戰觀眾對音樂和聲響的認知，圖為以紙張為樂器，並以弦樂四重奏概念，演奏義大利當代作曲家Francesco Filidei的作品《瘋狂的練習II》。（國家兩廳院提供）

為尋求音樂演奏的新可能，三個人樂團以「誤讀」為主題概念，帶領觀眾打破平常的聽覺習慣，透過體感裝置聆聽音樂，在座位上安裝感應裝置，當音樂演奏時，感應裝置也會有不同的脈動，傳達給觀眾。

不管是演奏現代作曲家作品，或是自己寫曲自己演，三個人樂團至今已演過不少實驗新曲。團隊成員來自台南藝術大學七年一貫制國樂系，包括古箏演奏家郭岷勤、笛簫演奏家任重，以及中阮演奏家潘宜彤。

這回演出，三個人與鋼琴家、指揮家徐惟恩同台合作，主題定為「誤讀聲響」，郭岷勤表示，「每個人都有自己理解一件事情的過程，這個狀態就是『誤讀』的過程，整場音樂會挑戰大家的認知，像是在鋼琴一定要發出平常鋼琴的聲音，才叫鋼琴嗎？還有沒有什麼出乎意料的想法？」

帶領觀眾探索聲響、感受樂器的音色，郭岷勤以古箏為例，「把纏弦古箏的技術運用到鋼弦古箏上，會有很特殊的聲響，而以弓拉奏鋼弦古箏，則是會有很電子的聲音出現，這些都不是一般聽見的古箏聲音，在在翻轉觀眾的認知。」

任重表示，笛的演奏特性，容易讓大家聯想到好聽的旋律線，「但這次我希望觀眾可以感受片狀的聲音，聽到那其中的色彩，並從中獲得自己的體認。」

潘宜彤表示，這場音樂會有一些預置的效果，「在中阮的泛音上，也會有比以往更多音色上的追尋，這是有趣的探索。」

郭岷勤表示，目前期許團隊在傳統、創新曲都能有所耕耘，「在傳統作品上，保留傳統樂曲的精神，這是我們的訓練。在實驗作品上，希望我們可以朝更精細的狀態走，並繼續實驗開發更多可能性。」演出將於7月13日，在台北國家兩廳院演奏廳登場。

(中時 )