台灣麥當勞響應高市府「北漂返鄉」政策，13日首度將招募列車開來港都搶人才。（柯宗緯攝）

看準畢業季是新鮮人求職旺季，速食龍頭台灣麥當勞響應高市府「北漂返鄉」政策，首度將招募列車開來港都搶人才，13日起一連兩天在漢神巨蛋廣場登場，釋出450個職缺，正職36K起跳，期待吸引對餐飲服務業有熱忱的人才。

麥當勞指出，今年將擴大招募2600名職缺，預計全台招募200位正職餐廳襄理及2400位計時人員，招募員人數較去年成長近2成。麥當勞招募列車預計在南台灣招募正職襄理40位及1000位計時人員，其中將為高雄創造超過450位的職缺。

麥當勞與高市勞工局合作搶人才，除針對學生族群、應屆畢業生徵才外，以及新住民、二度就業、中高齡族群皆為積極招募對象，提供多元就業機會，歡迎在地及有意返鄉就業，餐廳襄理祭出月薪3萬6000元優質起薪、完善薪資福利、穩健升遷管道。

麥當勞人力資源部指出，麥當勞有9成為計時人員，其餘為正職，但正職中有高比例為計時人員轉任。另外，現在有部分門市引進自助點餐機，人力需求反而增加，提供專屬窗口進行現金結帳，以及送餐到桌服務。

麥當勞招募列車於13、14日兩天，在漢神巨蛋前廣場盛大展開，除有麥當勞M型金字招牌創意亮相，還有經典麥克雞塊盒造型的巨型充氣屋，成為超夯打卡熱點，民眾可透過趣味闖關遊戲，瞭解麥品牌精神、薪資福利及職涯發展，完成體驗可獲限量Hello Kitty可愛造型拖鞋。

(中時 )