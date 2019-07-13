▲南投縣百香果、紅龍果、葡萄等農特產品展售會的各個攤位都聚滿品嚐水果的遊客。（楊樹煌攝）

▲獲龍鳳盃優質水果評鑑鳳梨組第1名陳國榮的攤位，聚滿試吃冠軍鳳梨的人潮。（楊樹煌攝）

▲埔里農民郭湘勳在攤位展售的百香果、百香果凍及絲瓜等農特產品。（楊樹煌攝）

▲南投縣農會也在展售攤位展示該會所產的各式加工農特產品。（楊樹煌攝）

「2019南投縣百香果、紅龍果、葡萄農特產品展售活動」今13日在日月潭向山遊客中心隆重登場，並同步舉行龍鳳盃茗鄉優質水果評鑑頒獎典禮，現場除展售活動，同時讓遊客免費試吃評鑑冠軍的紅龍果及鳳梨，吸引眾多民眾排隊品嘗。

夏季是水果盛產季，縣府輔導南投縣農會配合當令產季舉辦的農特產展售活動，縣府農業處長陳瑞慶、縣農會總幹事曾明瑞及各鄉鎮市農會理事長、總幹事都到場與會，在頒獎典禮後，民眾聞之有得獎農產可試吃，不但一窩蜂湧至並掀起搶購熱潮。

農業處長陳瑞慶表示，水果要吃當季又在地的，南投縣當季的水果包括百香果、紅龍果、葡萄、鳳梨、香蕉等，展售活動也讓許多青農有機會展現他們辛苦栽種水果，感謝各級農會在水果產季的大力行銷，讓民眾可以吃到最新鮮、最美味的水果。

縣農會曾總幹事指出，南投縣氣候環境得天獨厚，所種水果口味佳、品質好，農會在縣府輔導下，以有機栽種方式和農民配合，在友善環境的前提下，合理施肥、安全用藥，種出各類優質的水果，感謝農委會、農糧署及縣府的支持與協助，讓農民提升收益、改善生活，歡迎大家到南投品嘗最優質的農特產品。

龍鳳盃優質水果評鑑，得獎名單為：紅龍果組第1名陳軒震、第2名陳又瑄、陳金瑞、第3名洪裕泉、謝鎮鴻、余來春；鳳梨組第1名陳國榮、第2名張昌益、林義雄、第3名黃惠鋒、陳瑞成、陳韻姿。

(中時 )