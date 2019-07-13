台中市游泳選手王星皓於2019拿坡里世界大學運動會，勇奪台灣史上第一面游泳獎牌，13日中午搭機返國，運動局長李昱叡特代表市長盧秀燕，與王星皓高中母校東山高中的游泳隊教練選手們一同前往接機。李昱叡盛讚王星皓在競爭激烈下脫穎而出，期許未來持續突破自我再創佳績。

李昱叡表示，台灣游泳選手王星皓7日在2019拿坡里世大運男子200公尺混合式決賽，以1分59秒87刷新台灣史上紀錄，並勇奪世大運銅牌，成為台灣首位於世大運游泳池畔奪牌的選手。

就讀台灣體育運動大學一年級的王星皓，過去就讀頭家國小、豐南國中、東山高中，為台中在地優秀的遊泳選手，短短5年間多次打破游泳全國紀錄，目前是7項全國紀錄保持者，去年香港公開賽400公尺混合式，更游出4分15秒86的成績，距離東京奧運A標僅有0.02秒，是台灣史上最接近奧運A標游泳選手。

李昱叡強調，王星皓父親王耀偉今年擔任台灣世大運的游泳教練，長期以來在基層推動游泳發展，培養出許多優秀游泳選手；為嘉許星皓優秀表現，並感謝王耀偉教練長期對台中游泳運動的付出；市府將於7月16日市政會議上，由盧秀燕親自頒獎表揚，感謝父子兩人為國爭光，更是台中市的驕傲。

(中時 )